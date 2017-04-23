23.04.2017 (23:35)

Для ВМФ России в Республике Татарстан будет заложен 10-й по счёту малый ракетный корабль нового поколения, оснащенный высокоточным оружием

24 апреля 2017 года в г. Зеленодольске (Республика Татарстан) на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» состоится торжественная церемония закладки новейшего малого ракетного корабля проекта 21631. Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование «Град». Это 10-й корабль в серии из 12 единиц малых ракетных кораблей проекта 21631, которые будут построены зеленодольскими судостроителями для Военно-Морского Флота и в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ России. Малые ракетные корабли нового поколения проекта 21631 спроектированы на АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и являются многоцелевыми кораблями оснащенными высокоточным ракетным вооружением, современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

«Малые ракетные корабли, стоящиеся для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе отлично зарекомендовали себя, выполняя задачи в ближней и дальней морской зоне. Они способны решать целый комплекс задач, что соответствует современным вызовам на море. Потенциал надводных сил Военно-Морского Флота с включением в их состав надводных кораблей с высокоточным оружием на борту возрастет до уровня, позволяющего выполнять задачи любой сложности в составе группировок флота и одиночно», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв накануне церемонии закладки малого ракетного корабля «Град».

Сегодня уже 5 малых ракетных кораблей проекта 21631 выполняют задачи в составе ВМФ России. Это «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов». Малый ракетный корабль «Зеленый Дол», по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз Главнокомандующего Военно-морским Флотом по ракетной стрельб. В различной степени готовности на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» находятся в постройке еще 4 малых ракетных корабля этого проекта – «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия» и «Грайворон».

Согласно данным АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», корабль проекта 21631 имеет следующие тактико-технические характеристики:

– водоизмещение (полное) – более 900 т;

– длина (наибольшая) – более 70 м;

– ширина (наибольшая) – 11 м;

– высота борта на миделе – более 6 м;

– скорость – 25 узлов;

– дальность плавания свыше 1400 миль;

– экипаж – 52 чел.

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