24.04.2017 (00:00)

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны России запускает на официальном сайте мультимедийный военно-исторический цикл «Наша Победа в объективе»

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Минобороны России запускает мультимедийный военно-исторический цикл «Наша победа в объективе».

Цикл состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения «Фотоальбом Победы». Первые три видеоролика цикла – «Конструкторы Победы», «Герои Победы», «Письма и песни Победы», представляют собой подборку уникальных фронтовых снимков о людях, которые приближали общую Победу на фронте и в тылу — конструкторов вооружения, командиров и бойцов Красной Армии, запечатленные фронтовым объективом редкие минуты отдыха воинов –победителей, работу полевой почты, которая на фронте порою была единственным способом общения с родными и близкими.

Интернет-приложение «Фотоальбом Победы» состоит из более 300 уникальных фотографий военных фотокоров, рассказывающих о фронтовых буднях бойцов на всех фронтах Великой Отечественной войны с момента ее начала в июне 1941 года и до штурма Берлина в 1945 году.

В приложении опубликованы уникальные документальные свидетельства гуманного и человечного отношения советского народа к побежденному врагу —военные фотографы сохранили для истории кадры быта и работы немецких военнопленных в советском тылу.

В ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены из уникального архива фото-негативов периода Великой отечественной войны свыше 20000 снимков, 300 из которых легли в основу цикла «Наша победа в объективе».

Среди авторов цикла военные фотокорреспонденты: Анатолий Морозов, Аркадий Шайхет, Галина Санько, Марк Редькин, Семен Школьников, Нихемия Аснин, Сергей Шагаль, Николай Писарев и другие.

Два видеосюжета цикла «Наша победа в объективе» — «Герои Тыла» и «Фронтовые будни» будут опубликованы накануне дня Победы.



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