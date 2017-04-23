23.04.2017 (23:20)

Самый большой парадный расчет на Красной площади будет представлен Военно-воздушной академией

Самый большой парадный расчет в этом году будет представлен Военно-воздушной академией им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, и насчитывает 827 военнослужащих. Среди них один офицерский расчет в количестве 200 человек и 3 курсантских расчета.

Помимо этого Воздушно-космические силы будут также представлены двумя курсантскими расчетами Военно-космической академией им.А.Ф.Можайского.

«Личный состав, который отбирается для участия в параде, имеет высокие показатели в учебе и в воинской дисциплине. И курсанты, и офицеры очень мотивированы» - начальник Военно-воздушной академии генерал-полковник Геннадий Зибров.

Авиационная часть Парада Победы в Москве 9 мая будет представлена 17 вертолетами и 55 самолетами. Всего будет задействовано 72 воздушных судна, которые будут взлетать с 8 аэродромов в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В параде на Красной площади примут участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных самолетов Ан-124, Ил-76МД, истребителей Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовых бомбардировщиков Су-34, Су-24М, штурмовиков Су-25, учебно-боевых самолетов Як-130 и вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М.

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