23.04.2017 (23:13)

В рамках образовательно-экскурсионного проекта, посвященного Году экологии в России, воспитанницы Пансиона МО РФ посетили старейшие русские города Суздаль и Владимир

Образовательно-экскурсионная программа, посвященная Году экологии в России, стала третьим масштабным инновационным проектом Пансиона МО РФ, разработанным в целях расширения представления воспитанниц о культурных ценностях и историческом наследии Отечества, а также знакомства девочек с историческими памятниками нашей страны, городами, имеющими огромное культурное значение, крупными природными и архитектурными объектами.

Первая поездка в рамках проекта состоялась на этих выходных. Воспитанницы Пансиона МО РФ представили специально подготовленную литературно-музыкальную композицию, посвященную экологии, «От чистого истока мы начинаем путь…» во Владимирской области, благодаря красоте своей природы и обилию памятников культуры и архитектуры входящей в состав Золотого кольца России.

В поездке девочек сопровождали Заместитель министра обороны РФ Татьяна Викторовна Шевцова и Председатель Попечительского совета Пансиона МО РФ – Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Геннадьевна Нестеренко.

В субботу 22-го апреля воспитанницы совершили обзорную экскурсию по городу Суздалю. Со специально подготовленной к поездке концертной программой в формате литературно-музыкальной композиции девочки выступили в Суздальском Доме ветеранов.

Воспитанниц ждала теплая встреча с губернатором Владимирской области Светланой Юрьевной Орловой, являющейся членом Попечительского совета Пансиона МО РФ и давним другом воспитанниц. Гостеприимная хозяйка отметила высокий уровень подготовки творческих номеров, представленных девочками, и пожелала им не останавливаться на достигнутом, покоряя все новые и новые вершины, а также подробно и добросердечно ответила на все вопросы, заданные воспитанницами в ходе встречи. Светлана Юрьевна дала эксклюзивной интервью представительницам Школы журналистики образовательной организации. Беседу с губернатором Владимирской области можно будет увидеть в ближайшем специальном выпуске телевидения Пансиона.

Завершился день посещением Владимирской областной филармонии: девочки побывали на выступлении народного артиста России, музыканта Юрия Башмета, с которым также удалось пообщаться воспитанницам Школы журналистики.

На следующий день воспитанницы совершили большую обзорную экскурсию по городу Владимиру, посетив Владимирскую станцию юных натуралистов «Патриаршие сады», где столичных гостей ждало знакомство с юными экологами Владимира и увлекательные квесты, посвященные природоохранной тематике. Воспитанницы оставили во Владимирской области свой «экологический след», собственноручно посадив на специально отведенной территории кусты сирени.

Поездка запомнилась девочкам своей насыщенностью и оставила в душе каждой из воспитанниц теплые воспоминания и восхищение увиденной красотой. Образовательно-экскурсионный проект, посвященный Году экологии в России, несомненно окажет огромное воспитательное воздействие на воспитанниц Пансиона, на их эмоционально-ценностное отношение к Родине, на формирование чувства гордости за свою страну, гражданских и патриотических чувств, будет способствовать воспитанию высоких нравственных принципов, готовности к исполнению священного долга по защите Отечества.



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