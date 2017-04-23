23.04.2017 (23:02)

В октябре в парке Патриот пройдет Реконструкция битвы за Москву

В ходе реконструкции будут воспроизведены важнейшие моменты боевых действий советских и немецких войск под Москвой с участием настоящей боевой техники и авиации, со спецэффектами и трюками профессиональных каскадеров. Также в парке будут работать интерактивные площадки, которые позволят гостям почувствовать себя полноценными участниками сражения.

Битва за Москву - одна из самых драматичных операция Великой Отечественной войны. Продолжалась с 30 сентября 1942 года ро 30 марта 1942 г.

В ходе сражения немецкие войска потерпели ощутимое поражение. В результате контрнаступления и общего наступления они были отброшены на 100—250 км. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

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