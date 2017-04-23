23.04.2017 (21:03)

Представители ГУНИД МО РФ приняли участие в работе VIII Форума инновационных технологий InfoSpace

В рамках работы VIII Форума инновационных технологий InfoSpace 18 апреля 2017 г целью которого является расширение возможностей инновационного партнерства государства, российской науки, бизнеса и зарубежных компаний, раскрытие стратегических задач сотрудничества по модернизации экономики России, поиск способов максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместному осуществлению государственных программ по развитию инновационной инфраструктуры на территории Российской Федерации состоялось заседание секции «Научно-техническое и инновационное развитие авиационной и космической отраслей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» с участием представителей Минобороны России.

Основное внимание на секции было уделено обсуждению:

направлений инновационного развития предприятий авиационной и космической отрасли;

методам стратегического планирования и проектного управления развитием исследований, разработок и технологий в авиастроении;

современных тенденций развития космической индустрии, в том числе перспектив развития многоразовых космических систем.

По итогам работы секции подготовлен проект резолюции для направления в Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию, Авиационную коллегию при Правительстве Российской Федерации, Государственную корпорацию «Роскосмос», а также в профильные министерства и ведомства.



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