23.04.2017 (22:20)

«Оборонлогистика» представила экспозицию на Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017

Престижный логистический форум проходит в центре «Крокус Экспо». Группа компаний «Оборонстрой» представлена на выставке ООО «Оборонлогистика».

В мероприятии принимают участие более 300 компаний. Форум дает возможность знакомства с потенциальными клиентами и партнерами, приобретения нового опыта в области решения задач транспортной логистики, ИТ-решений, оптимизации управления транспортно-логистических процессов.

Ознакомиться с деятельностью ООО «Оборонлогистика» можно на стенде В207 (зал №3). Посетители выставки увидеть решения логистических задач широкого спектра и успешные проекты военно-технического сотрудничества с государственными и коммерческими организациями, а также обсудить в неформальной обстановке текущие вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия.



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