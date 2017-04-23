23.04.2017 (18:04)

Началась подготовка к заседанию Координационного комитета по вопросам обеспечения полетов авиации Вооруженных сил государств-участников СНГ

В июне 2017 года в Ереване состоится заседание Координационного комитета по вопросам обеспечения безопасности полетов авиации Вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых государств, подготовка к которому началась в апреле текущего года.

В состав Координационного комитета входят представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистана.

Комитет в пределах своей компетенции принимает решения, заявления, обращения и другие документы по вопросам обеспечения безопасности полетов авиации вооруженных сил государств – участников СНГ, протокольные решения по организационным и процедурным вопросам.

В юбилейный год Совета министров обороны государств – участников СНГ отмечается важная роль Координационного комитета по вопросам обеспечения безопасности полетов авиации вооруженных сил государств – участников СНГ, как одного из наиболее активно функционирующих органов международного военного сотрудничества. Сотрудничество в рамках Координационного комитета наглядно продемонстрировало заинтересованность государств Содружества в развитии и расширении многостороннего партнерского сотрудничества в области обеспечения безопасности полетов военной авиации.

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