23.04.2017 (19:59)

Курсанты Учебного центра боевого применения РВиА ЗВО в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», «Фагот» и «Корнет»

На полигоне Коломенского бюро машиностроения курсанты Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», «Фагот» и «Корнет».

В ходе стрельб «противотанкисты» отработали нормативы по развертыванию и свертыванию как самоходных, так и переносных ПТРК.

Курсанты также успешно выполнили огневые задачи по стрельбе и управлению огнем с применением различных типов боеприпасов по целям, имитирующим тяжелую бронетехнику условного противника расположенных на удалении от 1600 до 3300 метров.

По итогам занятий 100% военнослужащих получили оценку «отлично».

Обучение в Учебном центре длится 3,5 месяца, проходят его как мотострелки, так и представители всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

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