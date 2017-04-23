Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.04.2017 (19:59)

Курсанты Учебного центра боевого применения РВиА ЗВО в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», «Фагот» и «Корнет»

На полигоне Коломенского бюро машиностроения курсанты Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провели боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», «Фагот» и «Корнет».

 В ходе стрельб «противотанкисты» отработали нормативы по развертыванию и свертыванию как самоходных, так и переносных ПТРК.

Курсанты также успешно выполнили огневые задачи по стрельбе и управлению огнем с применением различных типов боеприпасов по целям, имитирующим тяжелую бронетехнику условного противника расположенных на удалении от 1600 до 3300 метров.

По итогам занятий 100% военнослужащих получили оценку «отлично».

Обучение в Учебном центре длится 3,5 месяца, проходят его как мотострелки, так и представители всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false