23.04.2017 (19:28)

В 2019 году Тихоокеанский флот планируется пополнить двумя дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3

Планируется, что подводные силы Военно-морского флота в 2019 году пополнятся двумя новыми дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3.

Летом 2017 года судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» приступает к строительству серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые две подводные лодки будут названы «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский».

Лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире.

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом современного высокоточного ударного ракетного вооружения, а также по ряду характеристик систем жизнеобеспечения данный проект превосходит своих предшественниц серии 636.

По словам Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва: «…Наряду с развитием стратегической и многоцелевой составляющей подводных сил ВМФ, Главное командование ВМФ продолжит уделять неослабевающее внимание обновлению и развитию состава неатомных подводных лодок, что обосновано фактором самодостаточности подводных сил по комплексу задач, которые на них возложены...».

Экипажи Тихоокеанского флота строящихся в интересах Тихоокеанского флота подводных лодок проекта 636.3 пройдут обучение на базе учебных центров Военно-морского флота.

Также планируется, что экипажи подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота будут оснащаться новыми образцами спасательного снаряжения подводника, опытовая эксплуатация которых находится на завершающем этапе.

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