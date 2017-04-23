23.04.2017 (18:23)

До 2020 года РВСН на 100 % будут укомплектованы тренажёрами для подготовки механиков-водителей ПГРК «Ярс»

До 2020 года соединения ПГРК РВСН планируется полностью укомплектовать уникальными, не имеющими аналогов, тренажёрами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса «Ярс». При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных агрегатов новейшего комплекса.

В ближайшие годы уникальные тренажёры поступят в Иркутское, Барнаульское (Алтайский край) и Бологовское (Тверская область) ракетные соединения.

В 2016 году в соединения и воинские части РВСН, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», будет поставлено более 100 новейших тренажёров.

Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств (УТС) в Ракетные войска будут возрастать. До 2020 года РВСН получат около 1000 тренажёров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

Уже введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс «Ярс» полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений. Благодаря тренажерам в каждом из этих соединений при обучении механиков-водителей удаётся сэкономить более 150 тыс. литров горючего в год.

Ракетные войска стратегического назначения до 2020 года сэкономят более 4 млн. литров дизельного топлива для мобильных ракетных комплексов, готовя специалистов на тренажерах.

Имеющийся в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1500 наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80 процентов.

Особенностью подготовки ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.

Современные кабины тренажёрных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих. Дорожная или боевая обстановка проецируется на три больших экрана. Кабина ракетоносца расположена в двух метрах над землёй на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от обстановки. Внутри верхняя панель приборов повторяет реальную, а вместо боковых – мониторы: левый отражает технические характеристики, правый – передаёт изображение с камеры заднего вида. На компьютере всё происходит быстрее, чем в реальности, но главное – не затраченное время, а правильная очередность действий. Для отработки внештатных ситуаций в программу заложены различные неполадки.

Уникальность нового тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

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