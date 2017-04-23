23.04.2017 (17:31)

Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» совершило деловой заход в королевство Монако

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» в рамках дальнего похода 22 апреля совершило свой первый заход в Королевство Монако.

ОИС «Адмирал Владимирский» вышел из Кронштадта 6 апреля, за это время прошло Балтику и Северное море. Далее через пролив Ла-Манш судно вышло в Атлантический океан, миновал Гибралтар и зашел в Средиземное море. В рамках похода кроме Монако запланированы заходы в порты ряда иностранных государств, в Средиземном море и Индийском океане.

По маршруту перехода запланировано проведение комплексных океанографических исследований, сбор сведений для корректуры морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания, исследование работы радионавигационных систем. Кроме того, экипаж проведет проверку соответствия фактических характеристик зрительных средств навигационного оборудования объявленным в Лоциях, выполнит исследования по работе отечественных и иностранных радионавигационных систем по маршруту перехода, составит характеристики районов плавания. За время похода ОИС «Адмирал Владимирский» побывает в Средиземноморье и в Индийском океане.

Последний дальний поход ОИС «Адмирал Владимирский» совершил в 2015 году к берегам Антарктиды.

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