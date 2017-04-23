23.04.2017 (16:05)

Многодетные военнослужащие ЦВО получили 330 млн. рублей на приобретение жилья

Около 330 млн. рублей было выплачено за год многодетным военнослужащим в Центральном военном округе.

«В 2016 году 47 многодетных военнослужащих, проходящих службу на территории Центрального военного округа, получили жилищные субсидии на общую сумму 328,6 млн. рублей», - сообщила руководитель федерального казенного государственного учреждения «Центррегионжилье» Наталия Мартынова.

«По закону военнослужащим, имеющим трех и более детей, сертификаты на покупку жилья выдаются во внеочередном порядке», - уточнила она.

«С начала действия данной программы жилищные субсидии на общую сумму 26,8 млрд. рублей получили почти 5 тыс. военнослужащих», - резюмировала Наталия Мартынова.

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