22.04.2017 (18:54)

Артиллеристы ЦВО провели более 120 учений с боевой стрельбой в ходе лагерного сбора

Более 120 тактических учений с боевой стрельбой провели подразделения ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа в ходе масштабного лагерного сбора, проходившего на территории Урала, Сибири, Поволжья, а также Таджикистана.

Особое внимание на полевых занятиях уделялось повышению маневренности расчетов при нанесении ударов артиллерии, а также работе в составе разведывательно-огневого контура. Подразделения приняли участие в 30 тренировках по огневому поражению условного противника с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов «Застава», «Гранат». В общей сложности было выполнено более 1,8 тысяч огневых задач с боевой стрельбой, израсходовано более 8,5 тысяч снарядов и мин.

В лагерном сборе приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

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