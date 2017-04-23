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23.04.2017 (15:24)

В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко внедряется современная система эндопротезирования

В 55 ортопедическом отделении Центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко в течение последних лет активно внедряется одна из самых современных навигационных систем для эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов Ortho Pilot® Aesculap®. Использование этой навигационной системы способствует уменьшению количества ревизионных вмешательств и послеоперационных осложнений, а также улучшению качества жизни пациентов.

В настоящее время военные травматологи освоили методику  установки эндопротезов с так называемыми «короткими ножками». Точная установка компонентов эндопротеза осуществляется за счет установленного в тазовую кость малоинвазивного датчика, который во время операции передает необходимую информацию на персональный компьютер. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Медицина
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