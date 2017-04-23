23.04.2017 (15:01)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил масштабную реконструкцию Берлинской наступательной операции, которая прошла в парке «Патриот»

В воскресенье, 23 апреля 2017 года, в парке «Патриот» прошла масштабная реконструкция событий Берлинской наступательной операции Красной Армии, в ходе которой советские войска заняли столицу фашистской Германии и вынудили германское командование объявить о безоговорочной капитуляции. Организатором мероприятия является университет «Синергия» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и парка «Патриот».

События финальной битвы Великой Отечественной войны в парке «Патриот» воспроизвели 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии и Украины.

В течение полутора часов перед зрителями развернулись самые драматичные события Берлинской наступательной операции. На площади в 60 тысяч кв. метров войскам 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала СССР Георгия Жукова сломили оборону последних частей Вермахта, которые отчаянно обороняли подступы к Берлину.

Сценарный план реконструкции разработан с соблюдением максимальной достоверности событий последних дней войны. В апреле 1945 года, на завершающей стадии операции, ударные части Красной Армии сломили упорное сопротивление врага на глубоко эшелонированной полосе обороны Зееловских высот, после чего, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы фашисткой Германии. Сопротивление остатков гитлеровских войск было сломлено в ходе ожесточенных городских боев. В финале реконструкции будет воспроизведена историческая сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом.

Происходящее на поле будет сопровождалось аудиовизуальными пояснениями с архивными выдержками из подлинных сводок Совинформбюро, передовиц газеты «Красная Звезда» и директив Генерального штаба Красной Армии.

В реконструкции были воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты. Всего на поле будут находиться до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны (легендарный Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие танки Panzerkampfwagen III, Panzerkampfwagen V (Пантера) и штурмовое орудие Sturmgeschütz III, бронеавтомобили БА-64 и Ханомаг-250, а также артиллерия РККА и Вермахта). Кроме того, впервые над территорией парка «Патриот» пройдут воздушные дуэли поршневых самолетов-истребителей Ла-7 и Мессершмит.

Для гостей мероприятия были развернуты девять интерактивных тематических площадок, которые помогут окунуться в атмосферу военных лет – полевой лагерь Красной Армии, артиллерийский расчет, выставка бронеавтомобильной и танковой техники, курс молодого бойца, тир, радиоузел, ретро-фотоателье, военно-полевой госпиталь и танцплощадка «Рио-рита».

Справочно:

Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. Той же ночью действиями передовых батальонов 150-й и 171-й стрелковых дивизий был захвачен мост Мольтке через реку Шпре, а на рассвете взят штурмом особняк министерства внутренних дел, находившийся на пути к последнему оплоту гитлеровцев. К 30 апреля подразделения Красной Армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над поверженным фашистским логовом в числе других был водружён штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставшей Знаменем Победы.

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