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23.04.2017 (13:45)

В Севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища прошел открытый Урок Мужества, посвященный 75-летию второй обороны Севастополя

В Севастополе на базе филиала Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища (ПКУ)) прошел открытый совместный Урок Мужества кадетов и курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова с участием Ветеранов Великой Отечественной войны на тему «Бессмертный полк: встреча с легендой», посвященный 75-летию обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков 1941-1942 годов.

На уроке мужества присутствовали представители командования Черноморского флота, депутат Государственной думы, сопредседатель всероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов и  депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

В ходе Урока хор кадетов исполнил песни военных лет, участникам был показан документальный фильм, рассказывающий о том периоде Великой Отечественной войны.

На сайте Севастопольского ПКУ велась прямая трансляция мероприятия.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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