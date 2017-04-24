24.04.2017 (00:00)

Совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территориями Белоруссии и России

В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет на румынском самолете наблюдения Ан-30 над территорией государств-участников Договора – Белоруссии и России. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

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