23.04.2017 (23:50)

Российские военнослужащие выполнят наблюдательные полеты над Словенией и Хорватией

В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить последовательные наблюдательные полеты на российском самолете Ан-30Б над территориями Словении и Хорватии. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 24 по 29 апреля с аэродромов открытого неба Любляна (Словения) и Загреб (Хорватия) максимальной дальностью 500 и 1300 км соответственно.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полеты по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам, а специалисты Словении и Хорватии на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Это двенадцатый и тринадцатый наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.

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