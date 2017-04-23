23.04.2017 (23:50)
Российские военнослужащие выполнят наблюдательные полеты над Словенией и Хорватией
В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить последовательные наблюдательные полеты на российском самолете Ан-30Б над территориями Словении и Хорватии. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Наблюдательные полеты будут выполняться в период с 24 по 29 апреля с аэродромов открытого неба Любляна (Словения) и Загреб (Хорватия) максимальной дальностью 500 и 1300 км соответственно.
Российский самолет наблюдения будет выполнять полеты по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам, а специалисты Словении и Хорватии на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
Наблюдательные полеты выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников Договора, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Это двенадцатый и тринадцатый наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.