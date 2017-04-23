23.04.2017 (12:04)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в военно-патриотическом воспитания школьников Приднестровья

В Тирасполе военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье провели День открытых дверей в Музее Боевой Славы.

В музее школьникам показали экспозиции, посвященные истории армии Российской империи, Великой Отечественной войне, а также миротворческой операции в Приднестровье, рассказали об истории образования воинской части.

В рамках экскурсии хранитель ключей музея поведал школьникам об Уманьско-Ботошанской операции, в ходе которой в 1944 году немецко-фашистские захватчики были изгнаны из Тирасполя, а также об Ясско-Кишиневской операции, в результате которой была освобождена вся Молдавия.

Мероприятие состоялось в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения и было организовано командованием воинской части и Управлением народного образования Тирасполя.

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