23.04.2017 (10:56)

Ратифицировано первое в ЗВО соглашение о сотрудничестве воинских частей и муниципальных властей Белгородской области

Командование вновь созданного танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Белгородской области, подписало соглашение с муниципальными властями о совместной военно-патриотической работе.

Первый шаг в рамках соглашения будет сделан 9 мая во время праздничных мероприятий, которые пройдут в городе Старый Оскол. В этот день более 25 учащихся средних общеобразовательных школ примут торжественную клятву и будут приняты в состав юнармейского движения. Кроме того, в ходе торжеств военнослужащие гарнизона организуют для жителей и гостей города выставку образцов вооружения и военной техники.

Всего до конца года спланировано более 100 совместных акций на территории воинской части и районов Белгородской области.

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