23.04.2017 (11:46)

В Санкт-Петербурге в ряды Юнармии вступила детская хоккейная команда «Юная армия СКА ЗВО»

На базе Дворца спорта «Хоккейный» состоялась церемония принятия детской хоккейной команды «Юная армия СКА ЗВО» в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармии». В ней приняли участие военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, руководители общественных организаций и администрации города.

Представители командования ЗВО вручили новому отряду знамя Юнармии, а всем членам отряда – отличительные знаки. Затем гости и участники мероприятия смогли присутствовать на проведении товарищеского матча между детскими хоккейными командами «Юная армия СКА ЗВО» и «СКА».

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Основной целью движения является воспитание нового поколения патриотов, любящих свою Родину и всегда готовых встать на ее защиту.

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