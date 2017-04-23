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23.04.2017 (13:30)

Спецназовцы ЮВО на автомобильном фестивале в Краснодаре рассказали о службе по контракту и показали военную технику

В ходе автомобильного фестиваля, который ежегодно проходит в Краснодаре и пользуется большим интересом у жителей края и соседних регионов, военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) развернули мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту,

На фестивале, где были представлены тюнингованные гражданские автомобили, военнослужащие соединения специального назначения представили колесную легкобронированную военную технику, недавно поступившую на вооружение, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь» и «Тигр».

Для гостей также была развернута военно-полевая кухня, где каждый желающий мог отведать солдатской каши и сладкого солдатского чая.

Мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту посетило свыше 1 тыс. молодых краснодарцев.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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