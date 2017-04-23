Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.04.2017 (08:37)

Армейские психологи ВВО применяют нестандартные методы работы с военнослужащими по призыву

Военные психологи Восточного военного округа (ВВО) активно применяют нестандартные подходы и методики в работе с личным составом воинских частей и соединений округа.

В частности, уже приносят свои результаты в работе с военнослужащими по призыву психодинамическая разминка «Единое целое», психологические методики «Властелин колец», направленная на сплочение состава караулов, «Таксист и штурман», позволяющая развивать взаимопонимание между двумя военнослужащими, «Техника маски», способствующая снятию психологического напряжения.

Специалисты Центра психологической работы проводят также мастер-классы для войсковых психологов ВВО, которые применяют новые методики в работе с военнослужащими из числа молодого пополнения, несущими боевое дежурство или заступающими в суточные наряды. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Психологи , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false