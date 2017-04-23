23.04.2017 (08:37)

Армейские психологи ВВО применяют нестандартные методы работы с военнослужащими по призыву

Военные психологи Восточного военного округа (ВВО) активно применяют нестандартные подходы и методики в работе с личным составом воинских частей и соединений округа.

В частности, уже приносят свои результаты в работе с военнослужащими по призыву психодинамическая разминка «Единое целое», психологические методики «Властелин колец», направленная на сплочение состава караулов, «Таксист и штурман», позволяющая развивать взаимопонимание между двумя военнослужащими, «Техника маски», способствующая снятию психологического напряжения.

Специалисты Центра психологической работы проводят также мастер-классы для войсковых психологов ВВО, которые применяют новые методики в работе с военнослужащими из числа молодого пополнения, несущими боевое дежурство или заступающими в суточные наряды.

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