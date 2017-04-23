23.04.2017 (10:55)

Минометчики Камышинского десантно-штурмового соединения победили в конкурсе артиллерийских подразделений ВДВ

На полигоне отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированной в Камышине (Волгоградская область), завершился отборочный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2017» среди артиллерийских подразделений ВДВ.

Военнослужащие 20 артиллерийских подразделений ВДВ преодолевали брод, косогор и колейный мост на штатной автомобильной технике, затем разворачивали огневые позиции для минометов и поражали цели в ходе практической боевой стрельбы. Десантникам необходимо было попасть в мишень в виде 30-метрового круга на удалении более 1 км от своей позиции стрельбой полупрямой наводкой. После минометных стрельб каждый расчет отражал атаку условного противника на позиции батареи, попадая из противотанкового гранатомета в мишень, имитирующую танк.

Для выполнения нормативов и боевой стрельбы применялся 120-миллиметровый миномет, входящий в состав комплекса «Сани».

По итогам состязаний победителем конкурса стало артиллерийское подразделение 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны I степени Донской казачьей бригады (Камышин).

Победившее минометное подразделение в составе 40 человек будет представлять Воздушно-десантные войска России на всеармейском конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2017», который пройдет в середине лета на полигоне в Саратовской области.

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