23.04.2017 (10:33)

С артиллеристами военной базы в Армении в рамках контрольной проверки проведено учение с боевой стрельбой

На российской военной базе в Армении артиллерийские подразделения завершили контрольную проверку за зимний период обучения участием в тактическом учении с боевой стрельбой. Боевые стрельбы артиллерии проводились на полигоне Алагяз на высоте над уровнем моря более 2 тыс. м.

В ходе учения артиллеристы обнаружили цели, передали их координаты на огневые позиции с последующей корректировкой огня и применением современных комплексов разведки.

Для огневого поражения было привлечено более 300 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе самоходные гаубицы «Гвоздика», минометы «Поднос», реактивные системы залпового огня «Град» и противотанковые ракетные комплексы «Конкурс».

Тактическое учение с артиллерийскими подразделениями военной базы стало итогом лагерного сбора и боевой подготовки военнослужащих в зимнем периоде обучения. За период месячного сбора было проведено более 30 учебных стрельб и выполнено около 500 огневых задач, в результате чего израсходовано порядка 10 тыс. различных типов боеприпасов, выстрелов и мин.

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