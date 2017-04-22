22.04.2017 (18:45)

ВКС продемонстрируют на параде в Москве ударную авиагруппу дальней авиации

Воздушно-космические силы продемонстрируют во время военного парада на Красной площади ударную авиагруппу дальней авиации, состоящую из 5 самолетов.Ведущим авиагруппы будет экипаж стратегического ракетоносца Ту-160, ведомыми будут 4 экипажа дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Помимо этого, экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию наиболее сложного элемента летного подготовки – дозаправки в воздухе.

Авиационная часть Парада Победы в Москве 9 мая будет представлена 17 вертолетами и 55 самолетами. Всего будет задействовано 72 воздушных судна, которые будут взлетать с 8 аэродромов в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В параде на Красной площади примут участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных самолетов Ан-124, Ил-76МД, истребителей Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовых бомбардировщиков Су-34, Су-24М, штурмовиков Су-25, учебно-боевых самолетов Як-130 и вертолетов Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М.

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