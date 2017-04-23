23.04.2017 (21:17)

Военные психологи Балтийского флота изучили новые методики для адаптации военнослужащих к боевым условиям

В Калининградской области в рамках двухдневного сбора психологов на полигоне Пугачёво состоялось практическое занятие на тему: «Психологическая подготовка личного состава на занятиях по боевой подготовке».

В ходе сбора, в котором приняли участие более 45 военных психологов Балтийского флота, отрабатывались стрессогенные ситуации, специально смоделированные на полигоне. Кроме того, офицерам воспитательных структур и боевой подготовки показали, как на практике применять новейшие подходы для адаптации военнослужащих, находившихся в сложных условиях боя, в том числе учебного.

Участники сбора преодолевали психологическую полосу препятствий, которая включала в себя горящие рвы, проволочные заграждения, завалы, испытывали на себе обкатку гусеничной техникой. Флотские психологи также были ознакомлены с организацией занятий по огневой подготовке с реальными боевыми стрельбами из штатного оружия разведывательного подразделения и рукопашным боем.

По мнению участников сбора, применявшие на полигоне новые психологические практики действительно позволяют повысить морально-психологическую устойчивость личного состава в стрессовых ситуациях при преодолении огневых и штурмовых препятствий, при выполнении учебных и боевых задач, а также преодолевать страхи, связанные с уничтожением противника.

Всего в организации и проведении занятия приняли участие около ста военнослужащих береговых войск БФ, было задействовано десять единиц боевой и автомобильной техники

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