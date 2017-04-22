22.04.2017 (22:00)

Подводники Кольской флотилии отработали уничтожение условного подводного противника

С экипажами дизель-электрических подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» и «Калуга» проведены тренировки на полигонах флота в Баренцевом море.

Подводники отработали комплекс задач противолодочной борьбы, в том числе поиск и слежение за подводным условным противником, выполнение элементов боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, отрыв от преследования с постановкой помех.

Кроме того, экипаж подводной лодки «Владикавказ» выполнил торпедную атаку субмарины условного противника с практическим пуском учебной торпеды (без боезапаса). Подводники «Калуги» в свою очередь осуществляли противодействие с противоторпедным манёвром и постановкой ложной цели.

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