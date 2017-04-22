22.04.2017 (19:50)

В Военном университете прошёл День открытых дверей

В Военном университете Минобороны России прошёл День открытых дверей, во время которого преподаватели различных кафедр рассказали об уникальном гуманитарном военном вузе страны, показали гостям современную учебно-материальную базу и бытовые условия курсантов.

Возможные абитуриенты Военного университета, среди которых были школьники, суворовцы, а также воспитанники Военно-музыкального училища, учащиеся Пансиона воспитанниц Минобороны России, кадетских училищ и общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой получили исчерпывающую информацию о правилах поступления, требованиях к результатам по ЕГЭ, физической готовности и состоянии здоровья.

О каждом направлении обучения предоставлялась информации на стендах и с помощью мультимедийных средств. Кроме того, преподаватели ответили на вопросы старшеклассников, которые интересовались особенностями обучения на военно-гуманитарном, финансово-экономическом, иностранных языков, прокурорско-следственном, морально-психологического обеспечения войск, в Институте военных дирижёров и на внебюджетном факультете.

В 2017 году военный вуз проводит набор 547 курсантов по семи специальностям высшего образования.

Впервые в интересах Министерства обороны РФ будет осуществлён набор граждан РФ по новой военной специальности «Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности».

Также набор будет проводиться по специальностям: «Психология служебной деятельности», «Педагогика и психология девиантного поведения», «Экономическая безопасность», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Перевод и переводоведение», «Дирижирование военным духовым оркестром».

В ходе встречи перед собравшимися выступил начальник Военного университета генерал-полковник Валерий Марченков.

– В нашем вузе, – сказал он, – учебный процесс ведётся на 50 кафедрах, на которых трудится квалифицированный преподавательский состав – 125 докторов и 513 кандидатов наук, 144 профессора, 314 доцентов. Изучаются 37 иностранных языков. Научный потенциал военного вуза значительно превышает аккредитационные показатели. Фактически на каждых трёх курсантов приходится один преподаватель с учёной степенью и званием.

По результатам профессиональной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности коллектив Военного университета был награждён международным призом «Европейское качество». Кроме того, решением Европейской деловой ассамблеи и Клуба ректоров Европы в 2012 году вуз признан лучшим учреждением Европы в сфере образования.

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