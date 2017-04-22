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22.04.2017 (18:35)

Началась подготовка к заседанию Координационного комитета топографических служб Вооруженных сил СНГ

Осенью текущего года в Санкт-Петербурге состоится заседание Координационного комитета топографических служб Вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), подготовка к которому началась в апреле.

Участники Координационного комитета обсудят вопросы координации топогеодезического и навигационного обеспечения выполненных и планируемых мероприятиях, рассмотрят предложения по совершенствованию нормативно-правовой и нормативно-технической базы Вооруженных сил Содружества в области топогеодезического и навигационного обеспечения.

Развитие существующих и перспективных направлений в области топогеодезического и навигационного обеспечения армий Содружества позволит качественно организовать оперативное обеспечение войск, что положительно скажется на уровне боевого потенциала Вооруженных сил государств – участников СНГ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
СНГ
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