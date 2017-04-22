22.04.2017 (20:00)

В военно-патриотическом конкурсе «Юнармеец-2017» приняли участие более 300 школьников



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Военно-патриотический конкурс «Юнармеец-2017» в Санкт-Петербурге

Более 300 школьников из 85 общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Великого Новгорода, Великих Лук, Тольятти и Старого Оскола приняли участие в военно-патриотическом конкурсе «Юнармец-2017», который прошел на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

В своем приветствии участникам конкурса командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов сказал: «Юнармейское движение с каждым годом прирастает молодыми, целеустремленными, любящими нашу страну ребятами, знающими и ценящими наше прошлое, нашу историю. Здесь стремятся к победам в учебе и спорте, товарищеской взаимовыручке, учатся преодолевать преграды в борьбе за правду и справедливость, готовят себя к служению и созиданию на благо Родины».

Для гостей конкурса воспитанники суворовского училища подготовили программу, включающей показательное выступление со строевыми приемами и сложными техническими элементами строевой подготовки с оружием под музыку.

Состоялась демонстрация тактических действий мотострелкового отделения в наступлении с применением пейнтбольного оборудования. Сразу же после этого начались показательные занятия по рукопашному бою. Особо эффектным украшением военно-патриотического праздника стало появление пилотажной группы радиоуправляемых моделей самолетов «Суворовские соколы» и контактная выставка стрелкового оружия Российской армии.

По окончании шоу-программы участники конкурса приступили к состязаниям в интеллектуальном марафоне, где нужно было показать свои знания в русском языке, литературе, истории и обществознании.

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