22.04.2017 (18:50)

Во Владимирской области прошло командно-штабное учение с единственным в ВС РФ понтонно-мостовым соединением

Сегодня завершилась контрольная проверка соединений непосредственного подчинения комиссией Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ за зимний период обучения.

В течение четырех дней комиссия проверяла и оценивала уровень боевой подготовки отдельной понтонно-мостовой бригады, дислоцированной во Владимирской области.

В ходе командно-штабных учений один из понтонно-мостовых батальонов соединения привлекался к практическим действиям на водной преграде.

Силами батальона были оперативно оборудованы паромные переправы через реку Ока для доставки в район выполнения задач техники и личного состава отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады инженерных войск.

В ходе розыгрыша основного этапа учения были наведены 4 взводных и 2 ротных парома грузоподъемностью 60 и 180 тонн соответственно. Особенностью данных учений явился разлив реки, вследствие чего вместо обычных 300 м ширина водной преграды составила более 400 м и повысилась скорость течения реки.

Всего в учении приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано 200 единиц военной и специальной инженерной техники.

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