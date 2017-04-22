22.04.2017 (16:45)

На российской военной базе в Армении завершилась сдача контрольной проверки

На российской военной базе в Армении завершилась сдача контрольной проверки за зимний период обучения

На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие выполнили зачетные упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, выполнили более 100 нормативов по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Комплексная комиссия штаба Южного военного округа (ЮВО) проверила уровень боевой подготовки всего личного состава военной базы, состояние боевого дежурства, вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние военнослужащих, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.

В мероприятиях контрольной проверки приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано около 500 единиц военной колесной, гусеничной и авиационной техники.

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