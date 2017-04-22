22.04.2017 (16:15)

Астраханские школьники посетили корабли Каспийской флотилии

В пункте базирования бригады кораблей Каспийской флотилии – затоне Золотой в Астрахани – для школьников был проведен День открытых дверей. Корабли в общей сложности посетили более 100 старшеклассников астраханских школ, в том числе будущих призывников.

Заместитель командира соединения капитан 2 ранга Сергей Клищенко провел экскурсию по пункту базирования и рассказал об истории соединения, условиях службы и корабельном быте матросов.

Гости посетили базовый тральщик «Герман Угрюмов» и спасательное судно-буксир «СБ-738», где им показали матросские кубрики, столовую личного состава, кают-компанию офицеров, боевые посты, рассказали об особенностях конструкций кораблей и судов, их основных характеристиках, вооружении и боевых возможностях.

В завершении экскурсии экипажи кораблей показали ребятам корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, а также по отражению средств воздушного нападения противника.

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