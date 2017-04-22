22.04.2017 (15:35)

Бронеавтомобили «Тайфун» поступили на вооружение разведывательного соединения ЗВО

Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К» поступили на вооружение разведывательного соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижегородской области. В настоящее время 8 бронеавтомобилей совершают марш в пункт постоянной дислокации.

Универсальный бронированный автомобиль «Тайфун» представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. «Тайфун» имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов.

На машине установлены 5 видеокамер, которые обеспечивают круговой обзор экипажу в бронемодуле и водителю машины в случае поражения лобового стекла. Также возможна установка дистанционного управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок.

По прибытии техники в подразделения водители приступят к её обкатке на специализированном автодроме. Они отработают навыки вождения на бронемашинах в различных погодных условиях по пересеченной местности, научатся маневрировать на скорости, управлять машинами в составе колонны на крутых подъемах и спусках.

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