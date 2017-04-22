22.04.2017 (13:55)

Авиация ЗВО готовится к воздушному параду в экстремальных погодных условиях

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) в экстремальных погодных условиях готовятся к воздушному параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С 10 апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установилась облачная погода с постоянным выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя. Видимость не превышает 500 м. Несмотря на такие погодные условия, лётчики ежедневно проводят учебно-тренировочные полеты в часы, когда погода на короткое время позволяет осуществить пролет на предельно малой высоте. Экипажи отрабатывают групповую слетанность, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 м соответственно.

По данным военных метеорологов ненастная погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продлится до конца апреля.

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134, всего будет задействовано более 40 единиц авиационной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице