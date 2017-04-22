22.04.2017 (13:15)

Военнослужащие мотострелковой бригады в Северной Осетии сдали итоговую проверку за зимний период обучения

Во Владикавказе военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе контрольной проверки военнослужащие продемонстрировали свою профессиональную выучку на полигоне Тарское и Шалхи при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90, самоходных артиллерийских установок «Мста-С». Также у них были приняты зачеты по технической, тактико-специальной и специальной подготовкам.

В течение двух недель специальная комиссия проверила и оценила уровень боевой готовности соединения, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, соблюдение правопорядка, работу командного состава по обеспечению должного уровня воинской дисциплины.

Особое внимание в ходе итоговой проверки было уделено подготовке офицеров, которые продемонстрировали уровень своего профессионализма по 12 предметам обучения.

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