22.04.2017 (12:30)

Уникальный тренажёрный комплекс для обучения специалистов связи поступает в РСВН

В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступает уникальный тренажёр, обучающий личный состав подразделений связи работе на новейших средствах связи, применяемых при эксплуатации ракетного комплекса «Ярс».

Благодаря тренажёру военнослужащие смогут более эффективно овладевать навыками установки связи с различными звеньями управления. Он позволяет моделировать в виртуальном пространстве любую обстановку и экстремальные условия, в том числе применение противником средств подавления связи.

Кроме того, симулятор с телевизионной системой наблюдения позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме.

Первый опытный образец тренажера для обучения был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в Переславль-Залесском (Ярославская область), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих средства связи для ракетных комплексов различного типа.

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