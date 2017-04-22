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22.04.2017 (12:00)

Саперы общевойсковой армии ЗВО получили общевойсковой комплект для защиты при разминировании

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Воронежской области, получили на вооружение общевойсковой комплект ОВР-2.

Комплект предназначен для обеспечения защиты сапера от поражающих элементов противопехотных мин, самодельных взрывных устройств, а также пуль огнестрельного оружия.

Каждый костюм оборудован специальными транспортировочными сумками, комплектами нательного белья и боевыми ножами «Взмах-3». Вес костюма в снаряженном виде составляет около 8 кг. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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