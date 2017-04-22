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22.04.2017 (10:04)

Воздушно-десантные войска будут представлены в 24 городах России на парадах и торжественных шествиях посвященных 72 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов

Военнослужащие Воздушно-десантных войск 9 мая 2017 года примут участие в парадах и торжественных шествиях в 24 городах России в ознаменование 72 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

Десантники пройдут торжественным маршем в городах Москва, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Тула, Улан-Удэ, Екатеринбург, Волгоград, Владивосток, Уссурийск, Анапа, Туапсе, Геленджик, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Михайловск, Невинномысск, Псков, Иваново, Наро-Фоминск, Рязань, Ульяновск, Камышин и Омск дислоцированных на территории Западного, Центрального, Восточного и Южного военных округов.

Сейчас, военнослужащие соединений, воинских частей и учебных заведений Воздушно-десантных войск (ВДВ), проводят тренировки.

Во время торжественных мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы, жители России увидят различные виды боевой и специальной техники, представляющую техническую оснащенность и мощь десантников, а на военнослужащих, проходящих в парадных расчетах, новую форму, экипировку и современное оружие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , 9 мая
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