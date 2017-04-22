22.04.2017 (09:16)

Соединение РЭБ ВВО отметило 75 — летие

75-летний юбилей отметило соединение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае.

После торжественного построения и выноса боевого знамени командование соединения поздравило с юбилеем специалистов РЭБ, гостей и ветеранов соединения.

В ходе проведения праздничных мероприятий состоялось вручение военнослужащим ведомственных наград и почетных грамот.

Помимо этого, перед гостями праздника выступили творческие коллективы и военнослужащие подразделений охраны, устроившие зрелищные показательные выступления по армейскому рукопашному бою.

В завершении официальной части мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем.

Справочно:

В апреле 1942 года приказом Командующего Дальневосточного Фронта из личного состава 16 отдельного запасного полка была сформирована 683-я отдельная кабельно-шестовая рота, которая стала основоположницей отдельной бригады радиоэлектронной борьбы

В настоящий момент воинская часть РЭБ является основным соединением радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа. По итогам 2016 года войсковая часть стала лучшим соединением радиоэлектронной борьбы среди соединений и воинских частей РЭБ Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

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