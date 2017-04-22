22.04.2017 (09:16)
Соединение РЭБ ВВО отметило 75 — летие
75-летний юбилей отметило соединение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае.
После торжественного построения и выноса боевого знамени командование соединения поздравило с юбилеем специалистов РЭБ, гостей и ветеранов соединения.
В ходе проведения праздничных мероприятий состоялось вручение военнослужащим ведомственных наград и почетных грамот.
Помимо этого, перед гостями праздника выступили творческие коллективы и военнослужащие подразделений охраны, устроившие зрелищные показательные выступления по армейскому рукопашному бою.
В завершении официальной части мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем.
Справочно:
В апреле 1942 года приказом Командующего Дальневосточного Фронта из личного состава 16 отдельного запасного полка была сформирована 683-я отдельная кабельно-шестовая рота, которая стала основоположницей отдельной бригады радиоэлектронной борьбы
В настоящий момент воинская часть РЭБ является основным соединением радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа. По итогам 2016 года войсковая часть стала лучшим соединением радиоэлектронной борьбы среди соединений и воинских частей РЭБ Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.