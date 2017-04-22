22.04.2017 (07:50)

В Хабаровске состоялась акция «День призывника»

В Хабаровске состоялась ежегодная акция для учащихся школ города «День призывника», приуроченная к призывной кампании «Весна-2017». Мероприятие прошло на базе одной из воинских частей Восточного военного округа в городе Хабаровске.

В числе приглашенных старшеклассники хабаровских школ, воспитанники патриотических молодёжных объединений, а также призывники, уже получившие повестки.

В ходе акции молодежь ознакомились с условиями жизни и быта военнослужащих, посетили жилые казармы и учебные классы.

Для участников акции военнослужащие устроили показательные выступления с элементами рукопашного боя.

Всего воинскую часть посетили более 250 человек, в их числе и новобранцы которые уже ближайшее время отправятся в войска для прохождения военной службы по призыву.

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