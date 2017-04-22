22.04.2017 (07:17)

Артисты Тихоокеанского флота выступили перед филиппинскими моряками

Флотские артисты выступили с концертной программой для военнослужащих ВМС Филиппин. В программу были включены известные российские композиции, вокальные и танцевальные номера.

Дальнейшая программа пребывания российских кораблей предусматривает спортивные состязания по волейболу, футболу, перетягиванию каната. Запланированы посещения крейсера «Варяг» жителями и гостями города Манилы. Для российских моряков организованы автобусные экскурсии с посещением исторических и культурных достопримечательностей столицы Филиппин.

Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего корабли продолжат выполнение задач дальнего морского похода.

Боевые корабли, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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