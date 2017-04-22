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22.04.2017 (06:07)

Вертолётчики Тихоокеанского флота отработали посадку на палубу БПК «Адмирал Пантелеев»

В ходе проведения учебно-тренировочных полетов в морских полигонах Тихоокеанского флота, летчиками корабельных вертолетов совершено 25 посадок на корабль находящийся на ходу в дрейфе и при стоянке на якоре в различное время суток.

В рамках мероприятий боевой подготовки, вертолетчики под руководством опытных инструкторов отработали вопросы восстановления лётных навыков, а один экипаж совершил свои первые посадки на палубу авианосного корабля.

Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом  является одним из элементов профессиональной  подготовки моряков и летчиков. Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

Особое внимание в программе подготовки экипажей вертолетов было уделено  полетам в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили  заход на посадку по приборам и полеты над морем.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Морская авиация , Восточный военный округ
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