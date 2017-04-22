22.04.2017 (06:07)
Вертолётчики Тихоокеанского флота отработали посадку на палубу БПК «Адмирал Пантелеев»
В ходе проведения учебно-тренировочных полетов в морских полигонах Тихоокеанского флота, летчиками корабельных вертолетов совершено 25 посадок на корабль находящийся на ходу в дрейфе и при стоянке на якоре в различное время суток.
В рамках мероприятий боевой подготовки, вертолетчики под руководством опытных инструкторов отработали вопросы восстановления лётных навыков, а один экипаж совершил свои первые посадки на палубу авианосного корабля.
Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом является одним из элементов профессиональной подготовки моряков и летчиков. Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.
Особое внимание в программе подготовки экипажей вертолетов было уделено полетам в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили заход на посадку по приборам и полеты над морем.