22.04.2017 (05:49)

Во Владивостоке прошла первая тренировка механизированной колонны участвующей в Параде 9 мая

В ходе ночной тренировки механики-водители изучили маршрут движения колонны, после чего приступили к отработке вопросов соблюдения интервала и дистанции во время прохождения по центральному проспекту столицы Приморья.

Следующие ночные тренировки механизированной колонны пройдут 25 и 27 апреля. Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники по улице Светланской пройдет 28 апреля с 22 часов, а генеральная репетиция в тоже время пройдет 5 мая 2017 года.

Всего в параде Победы примут участие более 50 единиц техники. Она будет представлена зенитно-ракетными комплексами «Оса» и «С-300», береговыми ракетными установками «Бал» и «Бастион», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», реактивными системами залпового огня «Град», различными боевыми орудиями и машинами.

Подготовка техники к участию в военном параде проводится на базе соединения морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота. В парке части были развернуты пункты покраски, технического обслуживания и ремонта, ежедневного технического осмотра, пункт чистки и мойки, а также пункт заправки техники.

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