21.04.2017 (21:26)

В подмосковном Алабино для участников военного парада состоялась военно-патриотическая акция «Под знаменем Победы!»

В подмосковном Алабино на площадке, представляющей собой макет, идеально имитирующий главную площадь страны, для участников военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, состоялась военно-патриотическая акция «Под Знаменем Победы».

На мероприятие привлекались ветераны Великой Отечественной войны и участники военных парадов в День Победы разных лет, телеведущие, звезды российской эстрады и кино.

В их присутствии проведена репетиция военного парада, затем состоялась встреча военнослужащих парадных расчетов с почетными гостями. Военнослужащим лучшего парадного расчета и ветеранам вручены памятные подарки.

Перед гостями и участниками военного парада выступил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Он подчеркнул, что уже сейчас можно гордиться военнослужащими парадных расчётов за их стремление и самоотдачу в ходе проведения тренировок и выразил уверенность в том, что 9 мая 2017 года, идя по брущатке Красной площади, они покажут все свое мастерство и отличную строевую подготовку.

Затем состоялся концерт с участием популярных звёзд российской эстрады.

Участники военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, в перерывах между тренировками и репетициями принимают участие в военно-патриотических акциях, а также посещают различные учреждениях культуры Москвы и Московской области.

В военном параде на Красной площади 9 мая примет участие более 10 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе автомобили «Тигр», танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «БУК-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Ярс», а также перспективные образцы военной техники: танки «Армата», БМП и БТР «Курганец» и «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция».

На Красной площадью пролетит парадный строй авиации в количестве 72 самолетов и вертолетов.

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