21.04.2017 (21:26)
В подмосковном Алабино для участников военного парада состоялась военно-патриотическая акция «Под знаменем Победы!»
В подмосковном Алабино на площадке, представляющей собой макет, идеально имитирующий главную площадь страны, для участников военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, состоялась военно-патриотическая акция «Под Знаменем Победы».
На мероприятие привлекались ветераны Великой Отечественной войны и участники военных парадов в День Победы разных лет, телеведущие, звезды российской эстрады и кино.
В их присутствии проведена репетиция военного парада, затем состоялась встреча военнослужащих парадных расчетов с почетными гостями. Военнослужащим лучшего парадного расчета и ветеранам вручены памятные подарки.
Перед гостями и участниками военного парада выступил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Он подчеркнул, что уже сейчас можно гордиться военнослужащими парадных расчётов за их стремление и самоотдачу в ходе проведения тренировок и выразил уверенность в том, что 9 мая 2017 года, идя по брущатке Красной площади, они покажут все свое мастерство и отличную строевую подготовку.
Затем состоялся концерт с участием популярных звёзд российской эстрады.
Участники военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, в перерывах между тренировками и репетициями принимают участие в военно-патриотических акциях, а также посещают различные учреждениях культуры Москвы и Московской области.
На Красной площадью пролетит парадный строй авиации в количестве 72 самолетов и вертолетов.