21.04.2017 (20:49)

Новая партия серийных боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» будет передана Ульяновскому соединению ВДВ

Партия новейших боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», предназначенная для Воздушно-десантных войск (ВДВ), прибыла в город Ульяновск.

Разгрузка более 40 боевых машин с железнодорожных платформ осуществлялась в Ульяновской области под контролем специалистов материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск.

Торжественная передача батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» Ульяновскому соединению ВДВ состоится 28 апреля при участии Командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Справочно:

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Имеющееся на ее борту новейшее электронное оборудование облегчает экипажу прицеливание во время движения боевой машины по пересеченной местости на высоких скоростях.

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