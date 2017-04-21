21.04.2017 (19:44)

Сирийский опыт применения палубной авиации будет учтен в программах подготовки летчиков и моряков

Авианесущая группировка кораблей во главе с тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время операции в Сирии доказала, что способна решать задачи любой сложности вдали от баз, заявил главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Королёв.

«Самый главный урок этого уникального похода – доказана способность ВМФ, его надводной и авиационной составляющей эффективно выполнять ответственные задачи любой сложности на удалении от пунктов базирования», — сказал адмирал Владимир Королёв.

Главнокомандующий ВМФ отметил, что впервые ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и корабли авианосной группы выполняли боевую задачу по уничтожению террористических группировок и выполнили её в полном объеме.

«Мы будем использовать этот уникальный боевой опыт в подготовке моряков и лётчиков, развитии отечественной школы военно-морского искусства, планировании боевой подготовки и учёбы сил в море», –—отметил адмирал Владимир Королёв.

Он напомнил, что за время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года, корабельная авианосная группа действовала в районах Северной, Северо-Восточной Атлантики и в Средиземном море, пройдя десятки тысяч морских миль.

Впервые в истории ВМФ России лётчики авиакрыла Северного флота решали боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам реального противника, осуществляя полёты с палубы авианосца.

За два месяца участия в боевых действиях авиакрыло крейсера выполнило 420 боевых вылетов, из которых 117 — ночью. Практически все полёты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Были поражены 1252 объекта террористов в Сирии.

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