21.04.2017 (19:28)

В Чешском городе Оломоуц завершена реставрация захоронения воинов Красной Армии

В чешском городе Оломоуц состоялась передача властям города отреставрированного захоронения воинов Красной Армии.

Крупное воинское захоронение красноармейцев на городском кладбище в районе Оломоуц-Нержедин было отреставрировано на средства российской стороны и сегодня передано на баланс города.

В ходе ремонтных работ были очищены и восстановлены 62 индивидуальных захоронения красноармейцев, центральный мемориал с красной пятиконечной звездой, а также находящиеся на территории почетного захоронения 25 могил чешских и 5 могил польских политических заключенных, погибших в период Второй мировой войны.

В церемонии передачи приняли участие первый секретарь Посольства России в Чехии, руководитель Представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике Валерий Коннов, представители администрации города Оломоуц и Национального комитета по охране памятников, а также архитекторы, реставраторы.

Кроме того, сегодня в городе Оломоуц было проведено рабочее совещание с архитектурными службами и властями города по вопросу увековечения 1435 имен воинов Красной Армии, захороненных в братской могиле на кладбище. В ходе совещания был согласован вопрос размещения информационных досок с именами и личными данными красноармейцев.

Справочно:

Почетное захоронение воинов Красной Армии на городском кладбище Оломоуц-Нержедин возникло в 1946 году, на него были свезены эксгумированные останки советских воинов из 189 мест северной Моравии и с воинскими почестями захоронены на мемориале.

Архитектурный облик захоронения разработали архитекторы Ярослав Коварж и Франтишек Новак, скульптурные работы выполнил Карел Ленхарт. Главная стела выполнена из натурального песчаника, на ее вершине размещена красная звезда.

Кроме стелы на цоколе установлено два вазона из песчаника. На фронтальной стороне постамента основная надпись на русском языке, под орденом Отечественной войны продолжение текста на чешском языке: «Вечная слава воинам Красной Армии, погибшим в боях за честь и независимость советской Родины, и освобождение славянских народов от фашизма».

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